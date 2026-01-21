即時中心／高睿鴻報導

去「吃到飽」餐廳享用美食，該怎麼吃最划算？由於高檔Buffet通常不算便宜，但又是饕客能一口氣吃到各類美食的機會，許多民眾難免都有「吃回本」心態，希望自己的餐費物超所值；不過，腸胃容量有限，讓好多人苦惱，在山珍海味前總是心有餘而力不足，實在無法再往肚裡塞入更多食物。對此，台灣知名旅遊作家「魚漿夫婦」近日發表「吃到飽的科學」，試圖以科學方法，追求在Buffet餐廳享用更大量的美食。

「魚漿夫婦」首先坦言，在街頭經常都可看到，主打「吃到飽」噱頭的餐廳，讓消費者感到興奮、想馬上大吃一頓；但實際進場後，卻很快就飽了，而這樣的經驗，應該很多人都有。所以魚漿夫婦也提供4招，讓饕客們參考。

首先，吃到飽前必須空腹、還是要吃點東西？魚漿夫婦指出，根據街頭調查，最多人認為「吃到飽之前應該不吃飯、或是少吃」，讓肚子保持飢餓感。但這真的正確嗎？魚漿夫婦引用了一場實驗內容，找來6位日常食量差不多的男女，分為3組：A組食用「清淡的和食定食」當午餐、B組食用「同樣熱量的炸豬排定食」、C組不吃午餐，完全空腹。

到了下午6點，三組挑戰90分鐘的燒肉吃到飽，每人吃的量，都用盤子重量加總計算。究竟哪組能吃最多？魚漿夫婦轉述，空腹的C組一開始猛吃、氣勢驚人；A組吃得也不錯；而B組，雖然吃了油膩炸豬排，表現卻意外穩定。結果，70分鐘過去，先舉白旗的竟然是C組（空腹組）、緊接著是A組成員，最後，只有B組兩人撐到時間結束。

結果顯示，C組（空腹）食用1.1公斤、A組（清淡午餐）食用1.6公斤、最多是B組（炸豬排午餐）約1.9公斤！魚漿夫婦拿出專家解釋，指空腹組因為太餓，一開始就狼吞虎嚥，導致血糖急升，提早產生飽足感；相對地，B組吃了油脂，約4小時後，轉化為遊離脂肪酸，刺激腦部食慾中樞，讓大腦「誤以為」更餓，因此反而吃得更多。

所以魚漿夫婦建議，吃到飽前別空腹，建議輕食高油脂（如炸豬排）作為前餐。

許多民眾喜歡前往吃到飽餐廳，一口氣享用大量美食。（示意圖／民視新聞資料照）

至於第二招，則是要關注，哪種飲料能讓你吃更多？魚漿夫婦說，據專家表示，吃到飽前喝某種飲料，有助於增進食慾，那就是「氣泡水（炭酸水）」。檢測結果顯示，喝100毫升氣泡水後，進行胃部X光檢查，發現氣泡水會刺激胃壁擴張與蠕動，加速將食物排入腸道，產生「胃已清空、可以再吃」的錯覺。

根據實驗，這次將9人分為三組：A組喝水、B組：喝氣泡水、C組：喝果汁，最後，果汁組吃最少，僅2.9公斤。喝水組次之，最多則是氣泡水組。因此魚漿夫婦建議，吃到飽前可飲用100毫升氣泡水，且每30分鐘補充一次，有助吃得更多。

接著，魚漿夫婦進一步探討，如何吃更多甜點吃到飽？魚漿夫婦表示，甜點吃到飽超受歡迎，但甜食容易膩，該怎麼吃更多？這次實驗分組為：A組自由吃、B組實施「味覺更新作戰」、C組只吃甜點，所謂的味覺更新作戰，就是在甜點間穿插酸的水果、優格、無糖茶與檸檬紅茶，中段加入少量鹹食（如沙拉、義大利麵），避免一次吃太多。

結果發現，只吃甜點的C組吃最少、A組次之、B組最多，故魚漿夫婦總結道，甜點吃到飽時穿插酸味、鹹味的食物，幫舌頭「更新」，能吃更多！

至於最後一招，則是「騙過大腦，也能吃更多」，魚漿夫婦引用專家研究，指出「當你看不到吃了多少，就不會停止進食」。這次，實驗者連兩天吃壽司吃到飽，第一天將吃完的盤子疊在眼前，總共吃31盤、1.7公斤；第二天吃完馬上被收走盤子，總共吃36盤、約2公斤。而根據受訪者自述，第二天能吃比較多，是因為「完全沒覺得今天吃得比較多」。

所以魚漿夫婦說，這次「看不見＝沒吃太多」的大腦錯覺生效；這意味著，吃到飽時，將吃完的東西收掉，看不見自己吃多少，大腦就會讓你繼續吃！

原文出處：快新聞／去「吃到飽」餐廳怎麼吃最划算？空腹上陣竟是大忌 專家教4招吃回本

