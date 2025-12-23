去Costco千萬別選這幾天！「地雷時段」曝光 她崩潰：根本是惡夢

國際中心／彭淇昀報導

美式賣場好市多（Costco）價格經濟實惠，深受不少民眾喜愛，但若選錯時間前往，都會人擠人，結帳的隊伍都大排長龍。對此，外媒整理出，只要避開這幾個「地雷時段」，就能舒服購物。

某些時段好市多總是湧入大批人潮，尤其是假日。（圖／資料照）

根據美媒《The Takeout》報導，記者雷福德（Lottë Reford）表示，她曾因沒注意到隔天是假日，就前往好市多採購，而放假前正好是人潮最擁擠的時刻，「排隊人潮竟一路延伸到烘焙區，有夠誇張」，由於那是她一整週唯一能採買的時間，只能硬著頭皮穿梭人潮，也讓她直呼「宛如一場噩夢」。

她觀察指出，假日前一天往往是好市多最擁擠的時刻，尤其是遇到賣場會休息的節日更為明顯；此外，休假後的隔天人潮同樣驚人。以美國為例，高風險的時段主要集中在元旦、復活節、陣亡將士紀念日、獨立日、勞動節、感恩節與聖誕節前後。

至於平常日子，週末幾乎是人潮保證，許多上班族與家庭只能利用假日進行大量採買；而平日晚間下班時段（約下午4點至7點）同樣湧入大量顧客。賣場人員也指出，週一與週五整天都偏忙，其中週一還常遇到補貨作業，反而可能出現熱門商品暫時缺貨的情況。

相對之下，若想避開擁擠人潮，仍有較理想的時段可選。平日早上9點至10點的人流明顯較少；此外，週二至週四的上午中段到下午初期，也被視為相對清幽的黃金時段。

另有消費者分享，像是超級盃（Super Bowl）開賽後或下雨天，由於外出意願降低，賣場人潮往往明顯減少。不過，實際狀況仍會因地區、門市規模而有所差異，建議民眾可事先透過Google地圖的「熱門時段」功能，掌握即時人流狀況再出門。

