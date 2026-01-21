去KTV被當「分母」？ 男怨「吃一碗麵」竟得付1021元

只點了一碗麵，沒想到最後大家卻要求他一起分攤，得付1021元。（圖／資料畫面）





到KTV聚會，最怕被當分母！有網友就抱怨，為了迎接從美國回台的朋友，特別去KTV跟對方碰面，期間只點了一碗麵、待不到一小時就離開了。最後，他卻被要求一起分攤酒錢、人頭費、還有清潔費，總共一千多塊，讓他氣得直呼，「自己是被當盤子了嗎？」

許多人喜歡到KTV聚會，又唱又能玩，還有牛肉麵可以吃，但有網友就發文抱怨，為了迎接美國回台的朋友，特別去KTV碰面，已經先說好有事得先走，期間待不到一個小時，只點了一碗麵，沒想到最後大家卻要求他一起分攤，得付1021元，讓他氣得直呼，為何酒錢、清潔費，都得要幫忙出，難道被當分母了嗎？

許多人也替他抱不平，紛紛留言，沒喝酒、沒有吐，根本不該付這麼多，但也有人覺得，待10分鐘以上就該算人頭費，但酒錢就有點不合理，貼文一出，也引發網友正反論戰。

