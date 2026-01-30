去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少人脈，當天多位藝人皆到場獻上祝福。其中，嘻小瓜也親自到現場祝福新人，並拍了一段搞笑影片，假哭心疼包出去的6600紅包，影片發布後，卻被網友酸是「全場包最少的藝人」，對此。嘻小瓜昨（29）日發布新影片，並貼出與Lulu的對話截圖澄清。

其中，嘻小瓜也親自到現場祝福新人，卻被網友酸是「全場包最少的藝人」。（圖／＠sunnygirl800424、＠kuakua_0629）

嘻小瓜在影片中表示，自己在出發前有先詢問過AI，到該飯店出席婚宴紅包最多該包多少，而AI建議最多3600，也可以再往上加。嘻小瓜也坦言，「根本不知道可以到1萬2或什麼的，那老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包」，他接著透露，自己其實也沒參加過很多次婚禮，所以完全不知道該包多少比較恰當。

廣告 廣告

嘻小瓜進一步表示，自己其實就是「演藝圈的打工仔」一直被打壓，「我沒有公司，然後我就是自己來，然後每天在家裡等待工作」，並反駁「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」

而嘻小瓜事後也有和Lulu解釋自己的情況，坦言自己其實很少參加婚禮，「怕被人誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人。」他也補充，如果費用不合適，願意在補給他們。

而嘻小瓜事後也有和Lulu解釋自己的情況，坦言自己其實很少參加婚禮。（圖／＠kuakua_0629）

更多FTNN新聞網報導

嘻小瓜參加Lulu、陳漢典婚禮「包6600元紅包」！遭酸全場最少 反嗆：當每個人都億萬富翁

比爬101還難！黃豪平感動祝福Lulu、陳漢典：一定要幸福喔

陳漢典、LULU唱跳入場嗨翻！曾莞婷抽中捧花 喊話：有緣人趕快來！

