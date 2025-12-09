參加世錦賽頻失誤嘆「一團糟」 鑽石級YouTuber：政治因素只拿第4名

▲ 圖／翻攝IG@73_tricking

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

擁有鑽石獎牌的千萬訂閱YouTuber「奇軒」曾是一名特技演員，時常拍片分享武功，但近日參加世錦賽在4個項目中僅1項完整發揮，透露最後因政治因素也只拿第4名，直呼真的是有史以來最糟糕的一次比賽。

奇軒貼出比賽影片嘆「一團糟」，表示這次世錦賽比了四個項目，其中三項都大失誤，只有這項完整發揮，但政治因素只拿了第四名，「真的是有史以來最糟糕的一次比賽，也是我最認真準備的一次，看來以後還是不要太認真好了」。

奇軒也謝謝其他國家的選手幫自己歡呼，感嘆「因為我們中華隊勢力單薄，沒辦法跟其他大國一樣有超多隊友幫忙加油，在場上聽到有歡呼聲，真的很感動」。

貼文一出，網友也紛紛安慰「總有一天屬於我們的公平正義會到來！教練加油！」、「看得比學長還緊張 你已經是台灣第一人了」、「沒事 再努力就好」、「認真的人最帥」；也有人則回應「運動跟政治脫不了關係，我忘記原因了，之前上課教官有講過這說法，以前歐洲某大國為了奪奧運金牌，各種禁藥都用上不是沒原因的」。





