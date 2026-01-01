參加元旦升旗典禮 韓國瑜：願新的一年國泰民安、社稷安定

今（1）日是2026年元旦，立法院長韓國瑜下午在臉書發文，分享自己的新年願望，「國運昌隆、社稷安定，風調雨順、國泰民安」。貼文一出，不少網友紛紛在底下留言回應。

立法院長韓國瑜元旦在臉書發文了。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜在臉書發文提到，「今晨參加元旦升旗典禮，心中祝禱：去歲迎春，家戶歡樂，盼國運昌隆、社稷安定。願新的一年，風調雨順，國泰民安，萬事定心，新春長樂！」

貼文一出，不少網友也紛紛在底下留言回應，「祝福韓院長平安健康順心」、「院長吉祥如意」、「新年快樂」、「大家也都事事順心」。

韓國瑜上午參加總統府元旦升旗典禮。（圖／中天新聞）

今天是元旦，也是中華民國開國紀念，總統府前廣場仍於上午6時舉行升旗典禮，賴清德總統率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等5院正、副院長出席。期間賴清德一路上不斷揮舞國旗，並向卓榮泰、韓國瑜等5院院長握手致意，並向民眾揮手致意。

此外，今日的元旦升旗典禮，鄭麗文首度以國民黨主席身分出席。她在活動中很熱情的找韓國瑜自拍合照，氣氛非常熱烈。鄭麗文在參加完總統府元旦升旗典禮後，也出席國民黨舉辦的元旦升旗典禮活動。

總統賴清德率領副總統和五院院長參加元旦升旗典禮。（圖／中天新聞）

鄭麗文提到和韓國瑜碰面的情況，當時在接待室的時候，自己就遇見了韓國瑜，韓國瑜看到自己第一句話就說「主席，妳像白雪公主一樣」，她就跟韓國瑜說「我元旦第一天一大早就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啊！」

