參加全國學童潔牙觀摩 基隆4國小學子表現優異

「2025全國國小學童潔牙觀摩活動」中，正濱國小榮獲「潔牙技巧牙刷優異獎」第一名。（圖：教育處提供）

基隆市七堵國小、正濱國小、成功國小及中華國小等四所學校，代表本市參加「2025全國國小學童潔牙觀摩賽」與「全國國小潔牙微電影觀摩」，表現優異，充分展現基隆學童卓越的口腔衛生習慣與創意活力。牙醫師公會理事長蔡志明指出鄉，經長期的努力，本市國中小學童齲齒率明顯下降，已由111學年的29.49%下降至113學年的19.22%，成效卓著。

在「2025全國國小學童潔牙觀摩賽」中，七堵國小榮獲全國潔牙觀摩總成績第三名、正濱國小榮獲「潔牙技巧牙刷優異獎」第一名、成功國小榮獲「潔牙技巧牙線優異獎」第三名，表現亮眼。另在「全國國小潔牙微電影觀摩」中，七堵國小以改編經典故事的創意作品「白蛇外傳之牙界風雲」，榮獲全國甲組銀牌獎、最佳造型佳作獎及網路人氣獎第三名。

中華國小則以作品「名畫驚魂夜」獲得全國乙組第五名、最佳造型優異獎及最佳金句獎佳作；學生更以微電影中的角色「戴珍珠耳環的少女」、「割耳後的梵谷」與「拿破崙」等精采造型亮相頒獎典禮，吸睛創意裝扮成為全場焦點。

教育處指出，這次活動內容包含筆試、正確刷牙與使用牙線操作、牙菌斑檢查等，並結合口腔衛教海報及闖關遊戲。比賽時，小朋友先吃麻佬，再漱口、填試卷、當場潔牙及檢查清潔程度，全程由牙醫師公會全國聯合會調派牙醫到場評分、計分，透過趣味學習，強化學童潔牙技巧與衛生觀念。

教育處推動口腔健康促進，結合衛生局及基隆市牙醫師公會專業醫師入校口檢、塗氟，教育處徐嬿立表示，國小學童正值乳牙、恆牙混合期，是牙齒順利發育至整齊美觀的最重要階段，市府積極推動學童口腔保健工作，包括聘請牙醫師、專家學者入校輔導，並針對口腔衛生問題提供指導建議，定期辦理潔牙宣導、口腔衛生海報創意競賽、推動餐後以及睡前以含氟1000ppm以上牙膏潔牙、含氟漱口水活動等，多管齊下為學童口腔健康把關。

基隆牙醫師公會理事長蔡志明指出，和教育處及學校攜手合作，經過長期的努力，本市國中小學童的齲齒率已明顯下降，由111學年的29.49%，下降至112學年的22.66%，又下降至113學年的19.22%，在親師生努力下，共同守護學童健康，成效卓著。