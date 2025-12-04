「參加初選即辭副市長」 李四川表態參戰新北市長：明年4月前

李四川表態如果國民黨初選民調由他領先的話，他絕不排斥參選新北市長。翻攝自下班瀚你聊 YT



2026新北市選戰各黨布局檯面化，民進黨推立委蘇巧慧，國民黨雖尚未拍板定案，不過，呼聲最高且民調領先人選是台北市副市長李四川也表態了，他將在參加初選時辭去副市長一職，目前預估時間會落在2026年4月前。

李四川昨（3日）接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，主持人黃暐瀚提到新北市長選戰，提到李四川和蘇巧慧的民調，李領先10個百分點，但如果李不參選，蘇巧慧會贏過藍白、或藍營，詢問李四川是否會提早表態登記參選？

廣告 廣告

李四川回應，自己會按造黨的初選制度走，他尊重機制，看民調結果，該誰出來承擔，其他人就相讓，假使新北市民認為他該承擔，「那麼我絕對不排斥。」

至於蘇巧慧已經開始跑選戰，國民黨內部推測到明年初才會有定案，李四川是否擔心民調被追上？李四川則回應，從過去經驗，現任市長侯友宜是選舉年當年度的3月才宣布參選，前任市長朱立倫是5月，因此他認為自己沒有必要現在就啟動。

黃暐瀚又問李四川預計何時表態？是否會在台北市議會4月開議前？他回答，如果黨中央要他承擔，那麼他一定會辭掉副市長，且在初選期間就會請辭。

李四川直言，他對於打新北市長選戰有自己的看法，選市長市去做事，為民服務，不是為了要當官，「如果不要我做事，我反而樂得輕鬆，像我在業界薪水（比市長薪水）更高，晚上還可以睡更甜。」

李四川也說，所有比賽都在比能耐，但選舉卻是靠嘴巴罵人，令他很感慨。

更多太報報導

喊話習近平別只想「擴張領土」 賴清德：台灣很樂意幫中國解決經濟問題

賴清德：支持台積電到美日歐 台灣願助美再工業化

藍盤點2026縣市長選舉 5縣市涉在野合作、7縣市黨內有競爭