參加台中綠美圖開幕 文化部次長致詞「被取消」 他批：沒禮貌到極點

記者潘靚緯／台中報導

台中綠美圖開幕典禮，文化部次長李靜慧（圖左六）當天早上才被告知「取消致詞」，台中市府挨批失禮又失儀。(圖／台中市文化局提供)

台中綠美圖12月13日正式開館，當天舉辦盛大的開幕典禮，近日卻傳出文化部次長李靜慧受邀見證致詞，竟到典禮開始前才臨時被通知「不需要致詞」，且到場的藝術家、文壇人士僅被草草唱名帶過，遭藝文界人士痛斥開幕活動淪為市長盧秀燕的個人秀，是市府重大失職與制度性羞辱，失禮又失儀。林智群律師更引用網友文章在臉書發文痛批：「盧秀燕真的沒禮貌到了極點」，對此文化局也做出回應。

台中市文化局長陳佳君強調，綠美圖開館典禮當日，邀請中央、地方政府代表，以及國內外文化、藝術與建築領域貴賓共襄盛舉，甚至有3國大使親自與會，當天光介紹來賓「唱名花了近半小時」，事前雖有規劃致詞來賓名單，為精簡流程順暢，彈性敲定僅由建築師妹島和世、西澤立衛及城市代表人市長盧秀燕致詞，當天典禮控制在一小時左右結束。

有網友發文痛批，「市長盧秀燕在開館典禮上高舉『世界文化地標』的口號，卻在實際典禮安排中，親手示範了一場對文化專業、中央制度與國際禮儀的全面輕忽。這不只是流程失誤，而是一連串明確、可歸責的行政過失。」，更進一步指出，

文化局在典禮當天早上，以「臨時通知」的方式，告知次長不需致詞。「這不是技術性調整，而是赤裸裸的行政失信」。

另外，文章中也指出典禮唱名失序，「貴賓唱名耗時超過十多分鐘，順序混亂、主次不分。而來自各地的重要美術館館長、長期耕耘藝術現場的藝術家，僅被草草帶過，幾乎成為背景雜音。一場文化機構的開館典禮，本應以文化專業與制度角色為核心，但臺中市政府卻選擇以政治關係與地方權力作為排序邏輯...不僅讓真正支撐文化體系的人被邊緣化，也讓國際貴賓看見一個地方政府如何在文化場合中，將自己置於一切之上，卻把文化本身擺在最後。」。

台中綠美圖結合市立美術館及市立圖書館的理念打造，通透設計與戶外的中央公園綠意共融。(圖／台中市文化局提供)

結合市立美術館及市立圖書館打造的台中綠美圖，13日終於正式開館，以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為理念，

由日本普利茲克獎得主 SANAA建築事務所 (妹島和世與西澤立衛) 聯手劉培森建築師事務所設計，8棟純白建築，通透流動的設計與與中央公園景觀共融，成為台中新的文化地標。不料13日啟用典禮上卻因致詞及流程引發抨擊。

對此，文化局指出，綠美圖開館典禮當日現場貴賓雲集，典禮流程兼顧活動整體節奏、時間安排與現場秩序的前提下進行規劃，並於活動中逐一介紹到場貴賓，期盼讓來自各界的朋友都能在流暢且莊重的儀式中，共同見證台中市文化發展的重要里程碑；綠美圖的誕生，是中央與地方攜手合作，市府始終珍惜並感謝中央長期以來對台中市文化建設的支持與協助，未來也將持續與文化部及各界專業人士良好合作，讓台中成為兼具深度與國際視野的文化城市。

