參加台北市政行程有感 李四川突發臉書談新北「城市願景」

〔記者甘孟霖／台北報導〕年底就要地方選舉，台北市副市長李四川被認為是國民黨新北市長有力候選人，他也說過黨需要的話不排斥承擔。今天(31日)，李四川也在臉書發文，談到對新北的期望，引發聯想。

李四川曾說過會遵照黨的機制，不過眼下最重要的就是先把輝達與北市府的簽約搞定，再來想其他事情。國民黨秘書長李乾龍30日表示，針對新北市長候選人人選，農曆年前應該會有好消息。

李四川今在臉書發文分享，昨天去參與內湖樂活公園夜櫻季，櫻花目前雖然只開了兩成，但花蕾飽滿，春節前滿開，一定美艷，請大家搭捷運來賞櫻。

「有花的城市，才有品味」。李四川說，他住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。

