參加同學生日趴竟淪性侵現場 女大生酒醉遭壽星硬上 5男圍觀還有人伸手襲胸
高雄洪姓男子4年前邀請大學同學南下屏東舉辦生日趴，到場唯一的女同學因酒醉上樓休息，竟遭尾隨上樓的壽星洪男性侵，過程中其他同學在場圍觀，竟均未出言制止，陳姓同學還趁機伸手襲胸。女同學酒醒離開後北上返家，在學姊協助下報警提告；最高法院上月審理終結，依強制性交罪判處洪男4年徒刑，陳男則因強制猥褻罪判刑10月、緩刑3年定讞。
屏東地檢署起訴指出，被害人與洪男、陳男等人都是某大學同班同學，2021年9月間洪男為舉辦生日派對，邀請女同學及陳男等人到場。女同學因在校時與洪男交情不錯，當天也南下參加，並由陳男駕車載她來到另名林姓同學位於屏東的住處。
當天眾人飲酒、歡唱並玩遊戲至隔日凌晨，女同學因不勝酒力獨自到樓上房間休息，洪男跟隨進房後也跟著摸上床，並無視女同學抗拒，明確說「不要」而強行性侵得逞。此時，陳男、林男等5人先後上樓尋找洪男，目睹性侵現場時竟未阻止，反在房內圍觀。
女同學事後提告指出，洪男對她性侵後，圍觀的5人中有2人趁機對她猥褻、指侵，她甚至聽到洪男對眾人說「好了，停下來了，要一個一個來」。在洪男之後陳男也對她襲胸猥褻，林男則是以手指性侵。後來她趁機進到廁所傳訊向友人求救，陳男才陪她下樓讓她搭計程車離開。
屏東地院一審認定洪男、陳男及林男共同犯強制性交罪，分別判處8年、5年及7年6月徒刑，其餘2人無罪。上訴二審後法官認為被害人證詞部分前後不一致，改判洪男4年徒刑、陳男10月徒刑，並宣告緩刑3年，林男等人則因證據不足獲判無罪。檢方再上訴最高法院日前遭駁回，全案定讞。
