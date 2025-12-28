參加太極拳大會 柯志恩：要學拳讓自己「慢下來」

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）獲國民黨徵召參選2026年高雄市長的立委柯志恩，今天出席高雄市綜合太極拳協會會員大會，透露自己從事政治工作，節奏快、壓力大，須學習讓自己「慢下來」，未來要找時間好好學習太極拳。

高雄市綜合太極拳協會今天舉辦第20屆第2次會員大會，由理事長葉俊傑主持，現場近500名會員參與，榮譽理事長、國民黨高雄市議員李雅靜及高雄市體育總會太極拳委員會總幹事黃文祐、柯志恩等人列席參加。

柯志恩致詞表示，從事政治工作節奏快速、壓力大，更須學習讓自己「慢下來」；太極拳強調柔、慢與穩定，不僅能強身健體，也有助於身心平衡，未來一定會找時間好好學習太極拳，親身體會太極拳帶來的健康與沉澱。

葉俊傑表示，太極拳講求柔中帶剛、動中求靜，對各年齡層都有助益，未來協會將持續深化推廣，讓更多市民認識並參與。李雅靜表示，自己長期支持太極拳及基層體育發展，未來也會持續爭取更多資源，協助推廣太極拳等運動項目。

相較國民黨已於日前宣布徵召柯志恩參選2026年高雄市長，民進黨目前則有立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人參加黨內初選爭取提名，競爭激烈。

邱議瑩、賴瑞隆及許智傑等人今天均展開車隊掃街或市場拜票等行程，邱議瑩今天參加扶輪社公益活動及到小港區車隊掃街，邱議瑩說，將持續到各區車隊掃街及廟宇參拜，爭取市民認同支持。

賴瑞隆今天也分別到林園區及內惟黃昏市場掃街，並到三民區車隊掃街；許智傑則前往興達港參加茄萣烏金大賞活動及掃街拜票；林岱樺昨天舉辦大型造勢活動，並以發展夜間經濟、解決交通壅塞等政見，強調要讓市民感受到改變。（編輯：陳仁華）1141228