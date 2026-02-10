參加奧運忘記交作業！她急寫信求情爆紅 網笑：最強遲交理由

國際中心／游舒婷報導

加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas）代表國家參加2026米蘭冬奧，沒想到比賽期間她突然想起，自己的社會學作業還沒交，趕快發電子郵件跟教授說明自己「正在參加奧運」希望可以延後繳交期限，消息曝光後引起網友們的熱烈討論。

史基扎絲（Madeline Schizas）代表加拿大參加花滑比賽。（圖／取自maddieschizas IG）

外媒報導，史基扎絲目前還在就讀大學，22歲的她是麥克馬斯特大學（McMaster University）的學生，今年是第2次代表加拿大參加冬奧。目前人在米蘭的她，突然在IG限動分享寫給教授的電子郵件，信件中她說明自己正在參加冬奧，希望可以獲得教授許可，延長作業的繳交期限。

廣告 廣告

為了證明自己所言不假，史基扎絲還在信件中附上報導。史基扎絲限動曝光後，引起大家的討論，有網友直言，這是最強的作業遲交理由。後來史基扎絲發布限動更新，表示自己取得教授同意，可以晚點繳交作業，同時她也笑說，不敢相信大家會這個關注這件事，事後她還轉發教授在觀看她比賽的照片，她也感動說「謝謝您的支持！」

史基扎絲（Madeline Schizas）寄信請求可以延遲交作業，還放上教授看比賽的照片。（圖／取自maddieschizas IG）

更多三立新聞網報導

29歲工程師慢跑失蹤！離奇「身繞電線」陳屍田中

看片發現自己變主角！情侶飯店「連結」遭偷拍 已萬人瀏覽

混血女神冬奧完賽寫「越野滑雪」歷史！暖喊：台灣是讓我驕傲的國家

冬奧作弊新招？跳台滑雪選手疑「陰莖打玻尿酸」 原因曝光

