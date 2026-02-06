參加婚禮回程遇死劫！尼泊爾巴士失控墜谷 13死34傷

尼泊爾驚傳巴士墜谷的重大意外。一輛載有婚禮賓客的巴士在返家途中意外失控，公車從山路墜落約200公尺深處，造成至少13人死亡、34人受傷。

尼泊爾山區發生巴士墜谷意外。（示意圖／PIXABAY）

事故發生在當地時間5日晚間，婚禮儀式剛結束不久，這輛滿載婚禮派對賓客的公車正從婚禮現場返回新郎的村莊途中，意外墜落至平地。據尼泊爾巴塔迪（Baitadi）地區警方指出，事發地點位於首都加德滿都（Kathmandu）以西約500公里處的布德岡村（Budgaun）。

警方在事故發生後迅速展開救援行動，將傷者送往醫院接受治療，同時從車輛殘骸中拉出罹難者遺體。值得注意的是，新郎與新娘當時搭乘另一輛車輛，因此倖免於難。

尼泊爾山區道路狀況不佳，加上車輛維護不善，常導致嚴重交通事故。巴塔迪警方表示，目前事故原因尚不清楚，正在進行調查中。

當局尚未公布罹難者與傷者的詳細資訊，但確認傷者都已被送往當地醫療機構接受治療。

