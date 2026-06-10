參加完告別式…半路自撞4死！她「坐副駕」成唯一倖存者：都在車上聊天

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記者羅欣怡／桃園報導

副駕駛座並未受到嚴重擠壓，65歲楊女成這場事故中唯一的倖存者。（圖／翻攝畫面）

家族才辦完喪事，又迎來4親人同天離世！桃園60歲李姓女子，今（10日）上午送93歲父親人生最後一程，儀式後，她載著4名親友準備前往餐廳吃平安餐，但卻在半路上逆向自撞聯結車，包含李女在內，總共4人死亡，最高齡者為74歲的長輩。坐在副駕駛座倖存的楊女說，當時一夥人在車內都在聊天，不清楚車禍原因。

駕駛李女載著親友準備前往餐廳，但半路遇死劫。（圖／翻攝畫面）

從聯結車視角，當時對向車輛一台接著一台，突然白色轎車從車陣中竄出，在沒有煞車的情形下，正面撞擊對向的聯結車，聯結車瞬間劇烈搖晃，在路邊停下，車頭也凹陷受損，隨即轎車上傷者中有人的Apple Watch自動向消防局報案。

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據《自由時報》報導，李女車上的4名乘客都是家族親友，今日李父在中壢殯儀館舉行告別式，親友分別自花蓮、新北和桃園前來送別，結束後分別搭乘多輛轎車前往餐廳吃平安餐，沒想到竟在半路上發生嚴重事故，已經抵達餐廳的親友遲遲等不到人。

聯結車視角拍下白色轎車逆向而來。（圖／翻攝畫面）

坐在副駕駛座的楊女是車上唯一的倖存者，她和先生從花蓮來參加告別式，會後與先生分別乘坐兩台車，當時車上都在聊天，不清楚車禍原因。

白色轎車自撞聯結車，駕駛座的車門整片噴飛。（圖／翻攝畫面）

楊梅分局指出，李女駕駛自小客車沿中山西路二段直行，於事故地點不明原因逆向行駛，不慎與對向36歲胡姓男子駕駛的曳引車對撞，事故自小客車駕駛李姓女子現場不幸死亡，後座74歲李女、65歲李姓男子，以及64歲張姓女子傷勢嚴重送醫急救後亦不幸死亡。

經檢測，胡姓男子酒測值為0，事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。

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