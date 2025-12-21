參加廈門台商活動被綠媒抹黑 翁曉玲轟可惡：我不會退縮

國民黨立委翁曉玲與葉元之昨日自費前往廈門參加台商協會慶祝活動，卻有綠媒報導連接到擋國防預算等事。翁曉玲今（21）日怒斥「可惡」，並強調不會因遭綠媒和民進黨抹黑，失去對促進兩岸和平交流決心，「該做的事、該說的話，我不會退縮，會繼續努力、勇往直前！」

國民黨立委翁曉玲。（圖／翁曉玲臉書）

根據《自由時報》報導，大陸欲利用正在舉行的廈門台商協會成立33週年活動，透過管道積極找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。只不過由於時機敏感，藍委們均表示訪視台商且分別低調前往，其中就包括司委會召委，可主導國安修法議程的翁曉玲。

對此，翁曉玲今日在臉書發文指出，她昨日榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動，不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸30多個城市的台企協會台商朋友們，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拼， 而且台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地，在廈門市更高達20%，成績亮眼， 同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻，為台灣爭光，我內心非常感動，以台商朋友們為榮。

翁曉玲和前國民黨副主席蔣孝嚴合影。（圖／翁曉玲臉書）

翁曉玲表示，這原本是一件好事，沒想到自己又被綠媒《自由時報》惡意抹黑，竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。

翁曉玲批評，民進黨政府毫無能力照顧台商和在大陸工作生活求學的台灣鄉親們， 幾日前將卸任的海基會董事長吳豐山也說，這2年來與大陸溝通交流的管道完全中斷，這就是民政黨現在的困境，自己做不到，還阻撓再野立委去幫忙支持台胞， 非常惡質。

翁曉玲接著提到，自己與幾位立院同事參加活動，純是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前被《自由時報》記者堵，而且立刻就做了不實造謠新聞，今天還上了《自由時報》的頭版新聞。她質疑記者有善盡新聞事實查證、客觀報導之責嗎？作為記者，新聞專業與倫理還要加強。

蔣孝嚴也受邀參加發表演講。（圖／翁曉玲臉書）

翁曉玲強調，自己不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心，更不會鄉愿地去討好那些是非不明、仇中恨陸胞的青鳥們。最後翁曉玲重申，「該做的事、該說的話，我不會退縮，會繼續努力、勇往直前！」

