參加排球賽訂旅店 選手抵達見「封館」倒閉傻眼

記者王紹宇、翁郁雯／台南報導

全台各地隊伍在台南學甲舉辦的排球錦標賽較勁，有選手訂好旅店準備入住才發現，訂好的地點已經封館倒閉了，瞬間傻眼，旅店官網發出道歉信，公告因合約糾紛無預警停止營運，造成旅客不便，主管機關要求業者協助安排其他住宿地點，或退費補償。

台南有間旅店公告，因合約糾紛無預警停止營運，但許多房客卻是到現場才知道「閉館」的消息。

台南市區旅店大門深鎖，透過玻璃門看內部凌亂，玻璃上貼了好幾張公告宣布封館，外地到台南打排球賽選手發現訂的旅館上禮拜倒了封館，直呼「什麼破事都能遇到」。

受影響選手：「是訂2天，然後14個人單人床的，蠻瞎的，就是我們沒有收到任何通知，然後已經要辦理入住的時候，發現倒掉了。」

記者：「訂金是交了多少錢？」

受影響選手：「4200元。」

業者官網貼出道歉信，表明是合約糾紛，導致無預警被迫停止營運。

旅館沒人上班，訂好房準備入住，旅客看到飯店倒了，附近民眾像是變成客服幫忙解答，也有店家親戚直接受害。

記者：「你有親戚也訂這裡住？」

附近店家：「它就晚上都還開著，就變得就沒有就沒辦法住啊。」

記者：「需要臨時找地方住，對不對？」

附近店家：「住我家了。」

附近民眾：「訂房的網站並沒有關掉，訂房的時候他訂一訂，來到這邊才發現，它好像封館了，客服在台中然後有退錢。」

房客到現場發現旅店大門深鎖。

無預警倒閉，旅店官網疑似照常營運，造成訂房沒得住，查看業者官網，公告貼出道歉信，表明是合約糾紛，導致無預警被迫停止營運。

台南市觀旅局簡任技正唐呈瑞：「以督促業者針對受影響旅客，妥善安排其他住宿或予以退費補償。」

大多旅客訂房時已經付款，倒閉造成遊客不便，是否順利退費還錢，主管機關緊盯業者確保民眾權益。

