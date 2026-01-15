參加施明德冥誕紀念 韓國瑜自爆「與施互動皆因陳水扁」

立法院長韓國瑜15日參加施明德85歲冥誕紀念活動，致詞時他也打趣表示，過往跟施明德實在不熟，但兩次有機會交流的原因，都是因為前總統陳水扁。（丁上程攝）

施明德文化基金會15日舉行施明德85歲冥誕紀念活動，身兼基金會董事的立法院長韓國瑜也出席，他表示，一開始與施明德可以說是完全不認識，兩人對話的機會也不多，但都是因為「陳水扁」，第一次是在立法院與陳打架，第二次則是在紅衫軍倒扁時擔任副總指揮。韓也用一句話形容他對施的看法：「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣。」希望施的精神能夠繼續傳承下去。

韓國瑜表示，過去有段時間與施明德完全不認識，大學啟蒙思想時代有看了一些雜誌、書報，慢慢對台灣民主產生興趣，這時候施明德三個字才常常出現，不過對他從小在眷村生長的背景來說，施明德三個字代表畏懼、遙遠、可怕甚至排斥。

韓國瑜說，直到民國81年立委改選後，他與施明德以及在場許多貴賓，都曾一起在立法院報到；第一次與施明德接觸的機會，則是他在立法院與陳水扁打架後，那時候施說「韓委員你要負責」，對施是很遙遠，但內心又有點陌生。當下覺得立委尊嚴面子很重要，但又要解開心結，只好對施承諾「會負責，打架不好，向全台灣人民抱歉。」至此之後就跟施再無交集。

韓國瑜打趣說道，沒想到第二次與施明德再有互動「也是因為陳水扁」，當時紅衫軍倒扁活動，他被推舉為副總指揮，才又見到施明德，雙方才有較深入的互動。韓直言，他想用「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣」這句話來形容他對施明德的看法，施一生的奮鬥，已經變成符號、圖騰、精神象徵，很多文字已經沒辦法形容，台灣的民主能走到目前，施的貢獻太大，這是他發自內心對施的看法。

韓國瑜強調，施明德是一個偉大的先行者，他的精神、信念、價值觀，應該要有一群人，孜孜不倦熱情地推動下去，台灣民主走到這一步，在華人世界很驕傲，民主是最重要的寶藏，施明德在這個寶藏上有巨大貢獻，犧牲他的自由、健康、家庭，今天他85歲冥誕追思，也希望他奮鬥的精神能夠繼續傳承下去。

