參加機車駕訓較未受訓者 違規風險降近6成

為提升道路交通安全、培養正確防衛駕駛觀念，台北市交通局十五日表示，推出多元機車駕訓補助方案，即日起至十二月十五日止（或名額額滿為止），民眾只要完成機車駕訓課程，最高可獲補助六千五百元（包含中央補助）。交通局交通安全科科長鄭麗淑表示，參加駕訓相較未受訓者，違規風險降低近六成，肇事風險降低三成六。

此外，同時參加駕訓及道路安駕相較未受訓者，違規風險降低六成四，肇事風險降低五成一。

北市交通局表示，今年規劃三大機車駕訓補助方案，依不同族群需求量身設計，鼓勵市民透過完整訓練提升騎乘安全，第一，考照＋道路訓練一次完成，補助最高六千五百元（四百個名額）。參與計畫的大台北駕訓班、聯合駕訓班、華豐駕訓班及濱江駕訓班共同響應。

第二，僅參加場內訓練，也有補助可申請，倘若民眾僅參加場內駕訓課程，仍可獲得市府加碼補助一千三百元，適合首次接觸機車的新手族群（六百零四個名額）。第三，已有駕照仍可進修，提升正確用路觀念（一百零四名），可獲市府加碼補助一千二百元訓練費，其中更有高齡機車駕訓班鼓勵精進駕駛安全。

交通局也推動高齡駕駛「汽車道路安駕訓練」，年滿六十五歲且持有普通小型車駕照者即可報名，完成訓練不僅免學費，部分駕訓班還提供一千元補貼。