參加父親93歲喜喪！6旬婦「載4親友」吃平安餐…半路自撞聯結車 釀4死

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記者張昱傑、羅欣怡／桃園報導

60歲婦人參加完父親告別式，車上載著4名親友發生嚴重事故。（圖／翻攝畫面）

一輛由60歲婦人駕駛的白色轎車，今（10日）上午11時56分許，車上載著4名親友從父親告別式會場離開，行經新屋區中山西路二段，不明原因逆向撞擊聯結車造成1死3命危，車上只有坐副駕駛座的乘客受到輕傷，目前警方還在釐清事故原因。

白色轎車不明原因逆向。（圖／翻攝畫面）

從聯結車視角，當時對向車輛一台接著一台，突然白色轎車從車陣中竄出，在沒有煞車的情形下，正面撞擊對向的聯結車，聯結車瞬間劇烈搖晃，在路邊停下，車頭也凹陷受損。

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轎車車上5人一度受困車上，60歲女駕駛明顯死亡，後座3乘客命危。（圖／翻攝自新屋生活圈）

據了解，60歲的女駕駛今日上午剛參加完93歲父親的告別式，載著親友準備前往餐廳吃平安餐，但卻在半路不明原因逆向撞擊聯結車，女駕駛明顯死亡、未送醫，後座3名乘客救出時已經沒有生命跡象，副駕駛則是輕傷，目前警方正在釐清事故原因。

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