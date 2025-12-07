參加特考「望轉正」途中卻遇死劫…公所悲慟：工作能力佳和同事互動良好

社會中心／台東報導

李男在前去參加特考途中發生車禍身亡。（圖／翻攝畫面）

台東縣成功鎮7日上午發生一起雙亡車禍。一名李姓祖父（73歲）當時開車要載李姓孫子（29歲）到市區參加國考，途中卻不明原因自撞路旁電箱受困，被警消緊急救出、送院搶救，仍宣告不治。據了解，李姓孫子是成功鎮公所的約聘人員，卻在前去參加特考途中發生憾事，讓其同事都感到十分悲慟。

台東縣警察局成功分局7日上午7時許接獲報案，指成功鎮省道台11線116.4公里附近發生交通事故，隨即派員到場處理；到場後，發現路旁電箱遭一輛銀色自小客撞擊，車內有2人受困，馬上以破壞器材將車體破壞，但2人被救出時已無生命跡象，連忙將人送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救，最終仍回天乏術。

廣告 廣告

警方調查，李姓祖父開車載著李男要到台東市參加公務人員特種考試，當車輛沿台11線往南行駛至116.4公里處、台東縣成功鎮路段時，不知何故發生嚴重自撞，祖孫倆因此殞命。詳細案情尚待進一步調查釐清。

據了解，李姓祖父是成功鎮公所清潔隊退休的清潔隊員，李男則在鎮公所主計室擔任約聘人員；此外，李男乖巧、孝順，更為了照顧祖父母留在家鄉，而在進入鎮公所工作後，也因為能力不錯和同事互動良好，所以希望從約聘轉為正式人員，不料卻在前往考試途中發生車禍身亡。公所同仁得知消息後，都相當錯愕、難過。

更多三立新聞網報導

台東祖孫雙亡車禍…「孫為公所員工」為照顧祖父母才留家鄉

板橋「定食8」凌晨氣爆「雜物噴街道5人傷」…新北消防局長曝最新進展

控妻「山藥放爛爬牆、罵母：短腿豬」求離婚吞敗…法官：僅屬個人習慣

香港5級大火後「首證實拘捕1男」…疑為民陣前副召集人「涉發煽動言論」

