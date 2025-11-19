參加獸醫師考試不會作答 高雄男當場拿手機查答案下場出爐 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名吳姓男子去年7月間參加「113年專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」，過程中因不會答題，他竟公然拿出手機上網找答案，結果當場被監考人員發現，將他扣考並不予計分。吳男也被函送偵辦，檢方全案偵結後，將吳男依妨害考試罪緩起訴，且須支付公庫6萬元。

起訴指出，去年7月20日，吳男參加「113年專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」，在當天上午10時應考「獸醫藥理學」科目，結果卻發現根本不知道答案，他竟當場拿出手機上網搜尋答案，甚至把題目直接打上，遭監考人員當場查獲。

監考人員立即依試場規則處分扣考不予計分，同時禁止吳男繼續應試，並將他函送檢方偵辦，高雄檢方偵查時，吳男也坦承犯行，表示很後悔。

檢方全案偵結後，念及吳男無前科且犯後態度尚可，也未發生不正確考試結果，因此依妨害考試罪將他緩起訴，另須向公庫支付新台幣6萬元。

而根據《刑法》，對於依《考試法》舉行的考試，以詐術或其他非法方法，使其發生不正確結果者，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；前項未遂者也罰。

照片來源：翻攝畫面

