參加破萬人！YAMAHA百萬好禮 2026年1月即將開獎

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣山葉機車於 2025 年 10 月啟動「YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家」活動以來，全台車主熱烈響應，累計已有逾萬名車主回廠參加免費愛車健檢。

免費健檢守護萬名車主，陪大家安心迎接新一年

把握抽百萬好禮的機會，更在年末替愛車做了一次完整的安全檢查，讓接下來每一趟旅程都更安心。活動將於 2025 年 12 月 31 日截止，並預計在 2026 年 1 月公開抽出百萬大獎得主，究竟誰將成為最大贏家。

免費健檢不限廠牌 年末先把「安心」準備好

本次活動限定於台灣本島及澎金馬地區全通路 YAMAHA 經銷商與專賣店，凡車主於活動期間回廠進行免費愛車健檢並完成維修保養，不限廠牌、機種，皆可符合參加資格。透過系統化的檢查流程，協助車主在歲末年終前，將煞車、輪胎、燈具等關鍵安全項目一併確認到位。

用服務累積品牌好感：會員任務、點數、問卷一次到位

為了讓回廠不只「保養愛車」，而是感受到最貼心的「顧客服務」，YAMAHA 在售後透過YAMAHA LIFE APP提供維修履歷以及各項會員獎勵，打造更完整的顧客服務體驗：

好禮 1：會員點數翻倍送

活動期間內完成 APP 指定任務，可享點數加倍回饋。

好禮 2：新會員尊爵禮

首次註冊 YAMAHA LIFE APP 並完成愛車綁定，即可獲得電子刮刮卡一張與 200 點 Ya Points，讓新朋友一加入就能感受到專屬禮遇。

回廠填問卷再加碼

於 YAMAHA LIFE APP 填寫本次維修問卷，可再享 Ya Points 100 點回饋，讓車主的每一次回饋意見，都成為 YAMAHA 優化服務的重要養分。

透過實際的服務體驗、便利的數位工具與提供豐厚的會員獎勵，YAMAHA 致力於在每一次與車主互動中，建立起長期的信任與關係。

百萬好禮 1 月開獎 頭獎機車等你騎回家

凡於活動期間內，至 YAMAHA 全通路購買新車（不限機種），或完成免費健檢後進行維修保養且不限消費金額，系統皆會透過 YAMAHA LIFE APP 自動發送「抽獎存根聯」至會員帳號中。活動結束後，將於 2026 年 1 月 統一抽出得獎車主，並於 YAMAHA 官方網站公告完整得獎名單。本次活動獎項總價值上看百萬元，包含：

頭獎：CYGNUS XR DX 乙台 二獎：iPhone 17 Pro 256G 三支 三獎：Digital Slim Origin 輕量無線吸塵器 五台 ™ 普獎：Nintendo Switch 2、Harman Kardon 藍芽喇叭、nanocare 吹風機、象印電子鍋、Panasonic 咖啡機等多項精選家電好禮

為維持活動公平性，活動期間同車牌每月最多取得一次抽獎憑證、同車牌最多可參加三次，且每一車牌不得重複得獎，讓更多車主都有機會把好禮帶回家。

YAMAHA 陪你啟程明年的每一趟旅程

隨著開獎時間進入倒數，現在替愛車做一次完整檢查，不僅為今年畫下安心的句點，也讓明年每一趟旅程，都能在更完整、更安全的狀態下啟程。

未來也將持續透過多元的車主回饋活動與貼心服務，成為車主日常生活中值得信賴、隨時與您陪伴的貼心夥伴。

圖／YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家。（台灣山葉機車工業股份有限公司 提供）

更多活動詳細資訊請參考官方網站：https://lihi3.me/vbThm

