參加統派活動惹議 鄭麗文反批箝制言論自由威靈籠罩台灣

國民黨主席鄭麗文今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。(記者塗建榮攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞時表示，沒想到台灣在民主轉型超過30年後的今天，執政黨當局會以國安的理由隨意把國民驅逐出境，就只因為當事人是陸配，而與當局看法不同的人要被視為「雜質」，不但被查水表，甚至還要祭出司法手段，讓台灣民主嚴重倒退，導致箝制言論自由的威靈正在籠罩台灣。

鄭麗文指出，當年她就讀台大時加入學生運動，曾經問過自己，如果要被砍頭時怎麼辦？如果被抓走，要坐牢時怎麼辦？而今年是國民黨總理孫中山逝世100週年，她也曾問自己，有沒有辦法像當年革命10、20歲的年輕少年，敢用生命為政治理念義無反顧？但還好自己身在20、21世紀，她18歲參加學生運動不用坐牢、被槍斃，是幸運、幸福的一代，但今天面對來自綠營側翼的各種詆毀、扣帽子，綠營媒體的全面圍剿，敢為真相勇敢出來講話的人，都需要有勇氣，期許大家要更堅定、大聲與真相、真理站在一起。

此外，鄭麗文指出，馬場町紀念公園是前台北市長陳水扁任內所創辦，前台北市長馬英九任內完成，跨越國民黨與民進黨兩個政黨，大家共同在戰後90年代可以放下過去的恩怨情仇，在台灣民主化的同時，共同正視這一段血淚斑斑、肅殺的白色恐怖歷史。

她接著說，在台灣談起悲情，一定會提到228，其實在228之後就是白色恐怖，228的背後歷史原因無外乎國共內戰，再加上50年代大環境背景下，台灣歷經長年的戒嚴，直到90年代終於從陰暗中重見天日，這段和解、面對歷史的過程可謂篳路藍縷、舉步維艱，2005年她接受前國民黨主席連戰邀請加入國民黨，入黨後她辦的第一個活動就是在228前夕於國民黨部舉辦宣示和解融冰的政治活動，邀請因為當年參加228「二七部隊」，坐了30年政治黑牢的受害者陳明忠參加，當時陳明忠把「和平之鑰」交給連戰，希望國民黨要扛起歷史重責大任，推動國共和解，後來連戰展開兩岸融冰和平之旅。

鄭麗文說，後來陳明忠告訴她，許多老朋友對他無法諒解，對國民黨是一輩子的不共戴天之仇，質疑陳明忠怎麼可以踏入國民黨部，但陳明忠告訴那些政治受難者朋友，自己坐牢是求仁得仁，對於被國民黨抓，也沒有一句怨言，只希望未來的年輕人在追求政治理想過程中，不需要再付出慘痛代價，也更希望看到兩岸和解、和平，不再大動干戈、相互殘殺。

她還說，國民黨主席從連戰到馬英九，再到後來的前總統馬英九，都始終堅定邁開轉型正義，推動兩岸和解、國共和解，並且要為政治受難者平反。

鄭麗文回憶自己當年就讀台大時參與學生運動，曾經為了推動台獨運動的黃華在台大校門口絕食抗議，當時的民進黨主席施明德來看她時，在現場沉默無語，站了10分鐘，然後當面告訴她，自己坐了30年的牢，就是不希望再看到台灣的年輕人為自己的政治主張與信仰，承擔任何代價，施還告訴她，「我對不起你們」。

鄭麗文說，自己是自由民主的信仰者，當年在台大時，她捍衛台灣人主張台獨的自由，也與施明德在街頭上抗議，要求廢除刑法100條，後來加入國民黨，希望推動國共和解，為白色恐怖受難者平反，希望每一個人都有作夢、追逐理想的自由與權力，在台澎金馬土地上每一個人都不需要為信仰付出青春與生命，這就是她的底線。

活動開始前，鄭麗文進場後逐一向白色恐怖受難者家屬致意，有現場人士高喊「兩岸一家親」、「我們都是堂堂正正的中國人」、「鄭主席加油」。

