參加統派追思活動挨轟 鄭麗文：盼兩岸和解

鄭麗文受邀參加白色恐怖追思大會引發質疑。（資料照，鏡報李智為）

台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，由於追思對象包含中共地下黨員及情報人員，引發質疑。鄭今（7日）表示，台灣已是充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，出席相關的祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，不需再為自己的政治信仰付出代價。

鄭麗文表示，在國共內戰後，全世界因東西陣營對峙、陷入冷戰時期，台灣在50年代經歷了非常肅殺的政治歷程，228事件後也經歷白色恐怖運動，該追思大會就是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋季活動。

她進一步指出，2005年接受連戰邀請加入國民黨，當年她跟大家報告過很多次，連希望兩岸能融冰，到中國大陸訪問，因此她一加入國民黨，即邀請228事件遭逮捕、坐了30年黑牢的陳明忠，到國民黨中央黨部遞給連戰和平之鑰，背後代表的歷史意義，就是因當年國共內戰以及全世界冷戰之下，導致很多人因不同的政治理想與主張，付出青春跟生命。

當年在台灣也有非常多件共諜案，在中國大陸也有國民黨員、政治工作者，遭逮捕甚至受到凌虐、犧牲生命，坐了10多年黑牢，希望這樣歷史的悲劇不要再發生，未來台灣人民別再因自己的政治理想、信仰，必須付出生命作為代價。

鄭麗文強調，台灣已經民主轉型幾10年，是充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，不需再為自己的政治信仰付出代價。

