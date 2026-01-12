參加經典賽集訓？古林睿煬賣關子：到時候就知道

日本棒職北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬，12日出席高中木棒聯賽記者會。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

旅日火腿隊投手古林睿煬12日出席高中木棒聯賽記者會，被問起是否會投入世界棒球經典賽中華隊15日集訓，賣關子：「到時候就知道」；他也期待與林安可日職舞台對決。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊預計15日起在高雄國訓中心展開集訓，旅外球員包括日職埼玉西武獅隊林安可、美職坦帕灣光芒隊野手鄭宗哲都有望投入集訓。

中職秘書長楊清瓏也出席木棒聯賽記者會，被問起集訓人員時，僅表示「沒辦法回答」，提到聯盟的立場不會主動對外公布名單，開訓典禮現場看了就知道。

日職北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬先前受訪證實，有接到世界棒球經典賽中華隊意願徵詢，但被問起是否會出現在15日的集訓，他再度賣關子說：「到時候就知道」。

古林睿煬表示，目前返日的時間點還在安排，預計會參加2月火腿隊春訓，2月底也會返台參加2026台日棒球國際交流賽。