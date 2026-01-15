參加總統彈劾案公聽會挨批 張亞中：台灣民主真的生病了

立法院全院委員會今舉辦「對總統提出彈劾案」公聽會，學者代表張亞中與會發言。(記者王藝菘攝)

〔記者施曉光／台北報導〕孫文學校總校長張亞中參加今日立法院全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，因為要求民進黨立委王義川發言講「國語」，挨批「莫名其妙」，他會後針對多位綠營立委發言表達失望，並稱其感想就是「台灣的民主真的生病了」。

張亞中表示，「照妖鏡」無法滅妖，但是可以照出妖，照出賴清德總統「違憲」，正在走上「民選獨裁」的事實，以及綠營立委的「沒有是非，只有立場；知識有限、良心不足」的原型。

張亞中指出，今天綠營的發言都把「不副署」責任推給行政院長卓榮泰，但經多次修憲後，行政院長已經是總統的執行長，綠營要求國民黨提倒閣對嗎？而且民進黨的代表說，現有制度有問題，賴清德沒有錯，如果要修正，不是彈劾賴清德，而是應該修改憲法，但世界上沒有一個完美的憲法，因此當權者的自制是必要的，面對憲法的缺點失，當權者應思考的，應不是「能不能」，而是「該不該」，但賴清德用每一條觸手鑽進制度的灰色地帶。

對於民進黨立委吳思瑤說「吾愛吾師，吾更愛真理」，張亞中表示，他要譴責台大教授彭錦鵬，「怎麼教出這種學生」，並質疑吳思瑤為了維護意識形態與政權而蒙蔽良知，演繹了什麼是「吾愛吾師，吾更愛權力」。

有關綠營質疑彈劾案是中共在背後操作，張亞中則說，「可悲呀，這永遠是民進黨的說詞，只要對自己不利，就說是中共的陰謀。」

