參加聯合祭祖大典 鄭麗文祈求：中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今（1）日下午出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她在致詞時提到，眼下最重要的，是必須攜手共創台海兩岸和平，在這個基礎上進行和解與合作，一起為兩岸、全世界的中華兒女，也為全人類貢獻智慧與努力，「大家一心一德，共同發下宏願，未來中華兒女不再自相殘殺」。

鄭麗文下午到桃園市龜山區的國立體育大學體育館，並在副主席兼秘書長李乾龍陪同下，參加中華民族聯合祭祖大典，抵達會場後，鄭麗文頻頻向在場民眾揮手致意，還有不少支持者也搶著與她合照。

鄭麗文隨後上台宣讀祭文，之後致詞時提到，在中華民國開國115年的元旦，齊聚一堂，共同祈福，中華民族慎終追遠，感恩且永遠不會忘記前人種樹，這是中華民族偉大的文明傳承。

鄭麗文提到，今天在台澎金馬的我們，共創了民主繁榮的自由社會，希望將福報分享給全世界的中華兒女，並造福貢獻給全人類。當下我們必須攜手共創台海兩岸和平，在和平的基礎上，進行和解、合作，共同為兩岸、為全世界的中華兒女，也為全人類奉獻所有的智慧與努力。

鄭麗文期盼，她在此發下宏願，期盼中華兒女不再自相殘殺，一起用智慧、努力，為下一代共創和平繁榮與康莊大道，這是對全世界和全人類，可做的一點心意和貢獻。鄭麗文最後也祝賀中華民國風調雨順、國泰民安。

