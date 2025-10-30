參加臉書贈書活動 東港闆娘加入投資遭詐6千萬

一名婦人加入號稱張忠謀臉書贈書活動，想投資卻被騙了6千萬，被行員成功阻攔。（圖／東森新聞）





民眾加入號稱張忠謀臉書贈書活動，想投資卻被騙了6千萬。屏東東港一名老闆娘，看到臉書上出現張忠謀的免費贈書活動，就加入投資群組，先後付13筆總金額達到6千萬元的現金，被害人要提領獲利款項時，對方說還要再投入1400萬元，老闆娘又衝去銀行要再提錢時被行員阻止，還怪對方多管閒事，行員通知警方聯絡到被害人的兒子，聯手逮到車手。

埋伏的員警看到車手，要出現了準備衝上去人。

車手vs．員警：「（你剛一直在跟詐騙集團，聯絡對不對拍照回傳，你來收幾次錢了，你不知道嗎，我們為什麼會在這裡，不是無緣無故在這裡，你給人家收多少錢，你不知道嗎，你配合度很低，你分到多少）。」

廣告 廣告

落網的車手不肯吐實，而車手準備要取走的行李箱，一打開裡面是白花花一疊疊的千元鈔票，總共有一千二百萬元，這鈔票的主人是一名57歲的張姓女子，她到銀行要提領一千二百萬時，行員勸她說被詐騙了。

銀行行員vs．被害女子：「你不是說你要準備交給人，他有沒有在等你，他都來跟你收錢，（對對）。」

原來張姓女子是在東港開設美容店，先生是五金批發老闆，家境相當富裕，她在臉書看到台積電創辦人張忠謀，免費的臉晝贈書群組，加入後前後交付了13筆現金，總額是6000萬元，她想要回獲利時對方又說，要再交1400萬元，她第14次要去銀行領錢，行員發現他被騙勸阻，她還怪對方多管閒事，員警只好聯絡她的二個兒子，領出一千二百萬約車手上門。

協助破案銀行副理高屏馨：「她又說她要在左營投資房地產，是朋友介紹都用現金交付，這樣我們覺得不太尋常，然後就是一樣跟我表示說，那個是她的錢，她要怎麼使用是她的自由。」

銀行副理高屏馨協助破案。（圖／東森新聞）

警方雖然逮到車手要向上溯源，但是先前被詐騙的六千萬元，追回的機率真的不高，警方也只能提醒民眾，投資真的要詳細查證。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿