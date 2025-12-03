參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒睿、柯震東、蕭敬騰與Summer等都是賓客，當天柯震東不受訪，經紀人Jessica又剛好是張軒睿女友，所以在婚禮上難得出現形單影隻的情況，在婚禮最後還被拍到喝醉後「大字型」躺在地上。

柯震東參加許瑋甯、邱澤婚宴。（圖／記者吳雨婕攝）

據《鏡週刊》報導，柯震東在婚宴上許多時候都是一個人，但因為是在喜氣的場合，他還是與所有人同歡，但到後來竟然喝醉酒直接「大字型」躺在地上，還被歌手好友ØZI拍下上傳IG限時動態上，而且隔天他又被拍到跛腳照，讓人不禁聯想是因為他在婚宴上喝到爛醉，不過已經被經紀人否認，提到柯震東只是打球受傷。

OZI在社群媒體上公開柯震東大字型躺在婚宴地板上的照片。（圖／翻攝OZI IG）

除了柯震東喝到超醉的插曲外，另一件事就是章廣辰、張軒睿這個昔日與許光漢關係很好的3人組，如今感情疑似生變，章廣辰見到張軒睿不僅不打招呼，還快步離去。

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

