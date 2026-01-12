參加護兒少遊行 滿志剛談死刑：國家對弱小者最後的保護底線
剴剴案二審將於27日宣判，兒少守護行動團體及生命權平等協會昨（11）日於台北市舉行「護兒少，反廢死」大遊行。台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛強調，死刑是國家對社會弱小者最後、最清楚的保護底線。若為了理念選擇對惡行退讓，明天承擔風險的就是每一個無力反抗的孩子。
滿志剛表示，「今天，我們都是剴剴戰士。」身為一個孩子的父親，自己每天最在意的，不是政治攻防、不是意識形態，而是孩子能不能平安長大。
滿志剛指出，剴剴的案子，讓每一個做父母的人心都碎了。那不是冷冰冰的新聞標題，那是一個跟我們孩子一樣，會哭、會怕、會期待被保護的小生命。他沒有選擇的能力，沒有逃跑的可能，卻在最該被守護的地方，遭到最殘忍的對待。這樣的惡行，社會能夠只用「教化失敗」、「制度不足」來帶過嗎？
「有人說，廢除死刑是為了人權。但我想問，孩子的人權呢？被虐殺孩子的生存權，算不算人權？」滿志剛批評，對於極端、反覆、毫無悔意的兒童施虐者，如果國家連「最嚴厲的刑罰」都不敢使用，那傳遞給社會的訊息是什麼？
滿志剛說，是「只要撐過去，就還有機會」？還是「加害者的未來，比孩子的生命更重要」？自己反對廢死，不是因為仇恨，而是因為恐懼，恐懼下一個受害的孩子，可能就在你我身邊。
滿志剛強調，死刑不是用來報復，而是國家對社會最弱小者，最後、也是最清楚的保護底線。今天如果為了理念，選擇對惡行退讓，明天承擔風險的，絕對不是那些喊口號的人，而是每一個無力反抗的孩子。
滿志剛表示，身為父親，如果自己有99條命，願意為孩子死100次。「我只想替孩子說一句話：請先保護孩子，再談理想。沒有孩子安全的社會，沒有資格談進步。」
