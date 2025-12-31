參加跨年活動注意！北市新增安檢關卡 管制區禁攜帶「這些物品」

即時中心／高睿鴻報導

為迎接即將到來的2026年，今（31）天全台多地都將舉辦大型跨年活動，讓各地政府及維安單位如臨大敵，都希望上緊發條、避免憾事發生。台北市長蔣萬安下午就前往各地視察，督促維安工作，他也坦承說，就是為了確保所有的工作部署一切到位、確定落實。另據悉，北市府也為這次跨年升級維安措施，於市府前廣場主舞台周圍，設置4個安檢站，民眾若想進入管制區，需接受檢查包包及隨身物品；行李箱、拖拉式行李則禁止攜入。

蔣萬安表示，針對此次跨年，維安團隊共啟動13項維安措施，包括啟用偵爆犬、身份查證、無人機監控、數位科技的偵搜車組、特勤警力進駐等；另，結合警消及民力共3014人赴現場執勤，並特別對市府、101大樓周邊重點部署。同時，蔣萬安也續指，維安人員也針對爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏疏散等狀況，事前都進行多次沙盤推演；以及，周邊也有8處緊急護站，必要時都會即刻進駐支援。

台北市長蔣萬安視察維安工作。（圖／民視新聞）

蔣萬安強調，再次提醒市府各單位的所有同仁、以及民間力量的夥伴，「今天晚上的跨年活動，我們絕對上緊發條、絕不鬆懈，堅持到最後一刻；確保所有前來民眾的安全，這是我們的責任、也是最重要的使命」。所以他重申說，今天就是要透過實際視察，了解相關的部署狀況，一定要在最後時刻，確認部署到位。

而北市警察局信義分局長李憲蒼也提醒，刀槍、毒品、易燃物品、長條狀尖銳物品，通通禁止攜入管制區內；至於主舞台核心區，也是連玻璃等易碎物都禁入。另，市府前廣場主舞台周圍，將有4處安檢站，分別設於仁愛路一段與舞台南、北側，這些做法都與往年不同，顯示維安待單位確實繃緊神經。據悉，安檢從下午1點便開始執行，針對每位進入舞台管制區的民眾，警方可用金屬探測器查驗、並檢查隨身物品及包包。

不僅如此，維安單位還將禁止行李箱、拖拉式行李進入；並也會檢查任何可疑物品及尖銳物。

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

