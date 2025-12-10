參加遶境！馬國醉男衝超商怒推貨架...離譜畫面曝 網：2025青山盃開打

記者林盈君／台北報導

台北市萬華區艋舺青山宮，近日正舉行建宮170周年遶境活動，昨（9日）晚間，位於桂林路、梧州街口，一名46歲的馬來西亞籍紀姓男子，帶著妻子與朋友參加活動時，紀男疑似因飲酒，期間與友人爆發口角，紀男當場情緒失控，甚至動手推倒超商貨架。警方獲報後趕抵現場，立即將紀男帶回保護管束。有民眾將目擊畫面拍下PO網，網友紛紛表示「2025青山王盃開賽」、「超商好無辜」。

紀姓男子參加艋舺青山宮遶境，卻因酒醉鬧事被帶回保護管束。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間7時許，紀男帶著妻子與友人，參加艋舺青山宮舉行建宮170周年遶境活動，沒想到紀男疑似因酒醉，與友人爆發口角，紀男情緒失控，當場推倒超商貨架。

廣告 廣告

紀姓男子參加艋舺青山宮遶境，卻因酒醉鬧事被帶回保護管束。（圖／翻攝畫面）

警方到場後勸阻紀男，但因其酒醉且情緒失控，加上現場圍觀人群眾多，為了現場民眾安全，隨即將紀男實施保護管束。所幸紀男酒醒之後，情緒也為之平復，便讓紀男妻子將他帶回照護。

萬華分局也呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿有過當或不法行為，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助。萬華分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護社區治安。

紀姓男子參加艋舺青山宮遶境，卻因酒醉鬧事被帶回保護管束。（圖／翻攝Threads@llll000_123）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

劣男尾隨進屋猥褻醉女！摸到經血竟大喊「可惜」 她隔天醒來崩潰報案

基隆男狂偷超商2次！被抓包狡辯「痔瘡痛」發洩 荒唐理由下場曝光

陷「私約二嫂」風波！高國豪3兄弟當街肉搏互告 宜蘭地院「宣判延期」

無視金正恩命令！北韓高官揪「歡樂組少女」開淫亂趴 瘋狂性愛酒池肉林

