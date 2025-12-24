參加選秀發生重大失誤 女星受打擊足不出戶

品怡推出創作專輯《Pink Hour》。（圖／大學聲提供）

品怡在經歷歌唱選秀節目《大學聲》舞台歷練後，發行首張全創作專輯《Pink Hour》，不僅重現賽時的感動，更有她的成長和體悟，整張專輯的時序從傍晚6點15的日落開始，經歷漫漫長夜的自我對話，到黎明時分重拾繽紛色彩，盼聽的人從中獲得溫暖力量，找到屬於自己的喘息空間。

2022年自戀愛音樂創作實境秀《為你唱情歌》受到矚目的品怡，憑藉著對音樂的熱愛和天賦，遠赴美國柏克利音樂學院拓展音樂視野。在求學期間，她面臨學業與事業的選擇難題，最後果斷把握機會直面挑戰音樂市場，參加音樂選秀節目《大學聲》，也和眾多參賽者一樣，遇上了困難，在非常重視的舞台上失誤，雖然獲得評審老師給的機會，卻也在網路上引發不小的紛爭，一度備受打擊，陷入自我懷疑，然而創作人天生的韌性也在關鍵時刻啟動療癒機制，用創作療癒自我。

廣告 廣告

品怡曾在選秀節目發生嚴重失誤。（圖／大學聲提供）

《Pink Hour》是傍晚時，天色介於粉色和橘色之間，在偶然的瞬間會出現粉色的晚霞，也是品怡認為最浪漫又夢幻的療癒畫面。日前在專輯聽歌會上，品怡以當初比賽時出現重大失誤的〈迷路〉，以吉他自彈自唱開場，隨後娓娓道來說著每一首歌的故事，〈Breathe in〉就是當初經歷低潮，把自己關在家中足不出戶，最後是2024年入圍「金曲最佳新人獎」肯定的好友鄒序，以創作為餌助她跨出低潮，重拾自信的歌曲，專輯收錄的版本鄒序也獻聲和音，為專輯添色。

首張專輯收錄的都是以自己的故事出發的作品，為此品怡羞認被問題歌曲的故事時，時常感到非常的赤裸，也做好了在宣傳期間，要不斷提及這些赤裸的問題，「我覺得我是個比較隨性得的人，碰到就盡量『真實』的回應，不要想太多。」被問到回去會哭嗎？她立刻回答：「不要想了啦！」羞認以前比較愛哭。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳

同時預訂兩間飯店！張文疑欲挑聖誕節下手 經濟壓力被迫提前行動

國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪