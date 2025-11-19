參加高考不會寫…超扯獸醫師偷帶手機Google查解答！作弊禁考、觸1重罪

記者陳弘逸／高雄報導

桃園獸醫師去年南下高雄市大寮區某科大參加「專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」作弊被逮，遭移送法辦。（示意圖／Pixabay）

住在桃園觀音區的32歲吳姓男子，去年南下高雄市大寮區某科大參加「專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」；應考期間，吳男竟夾帶手機進場考試，還上網Google搜尋找解答，當場遭監考人員查獲，並禁止考試以「妨害考試罪」送辦；偵查期間，他自白認罪，檢方認為素行尚可，且深表悔悟，給予緩起訴處分1年，須向公庫支付6萬元。

經查，32歲吳男2024年7月20日南下高雄市大寮區某科大參加「專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」，應考「獸醫藥理學」科目時，夾帶手機進考場，發現不會寫的題目，竟上網Google搜尋找解答，當場遭監考人員查獲。

吳男遭當場禁止繼續考試，後續交由考選部告發偵辦；警詢、偵訊期間，他都坦承犯行。

檢方認為，吳男涉犯刑法137條第2項、第1項之妨害考試罪，考量他無前科，自白認罪，素行尚可，且深表悔悟，也沒發生不正確考試結果，給予緩起訴處分1年，須向公庫支付6萬元。

