參加2026新北市長初選？李四川首度鬆口：符合條件就去承擔

2026九合一選舉將在明年11月28日登場，新北市誰接班侯友宜備受矚目，而藍營呼聲高的台北市副市長李四川今（12/3）上節目時首度鬆口表示，如果黨內要辦初選就會依制度參加，若要藍白合再跟民眾黨辦初選，「如果新北市民認為我該要去承擔，我絕對不排斥。」

李四川今接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》主持人黃暐瀚專訪，談到九合一初選，他說，他一直認為自己不是政治人物，也不喜歡選舉，並不是做工程的人對社會、市政沒有責任感，而是工程人員不適合台灣選舉制度。

然而，李四川表示，儘管過去自己沒選過，但有去輔選，自己當過國民黨秘書長，如果初選需要登記，他一定會去登記，依制度參加，但是他不會類似現在的選舉說要一直喊、去跑選舉。

李四川強調，若國民黨按照制度走，就不會有「誰出來、誰就該禮讓」的問題，原則上就在機制裡做處理，這個機制現在是用民調，民調就是新北市民表達意願，「如果市民表達的意願是認為我該承擔，那我就承擔。」

至於屆時是否會辭去台北市副市長一職，李四川指，一旦確定要他承擔，他一定會辭職，而且會在登記參加初選時就辭職，不然會讓人覺得他早就打算參選。

