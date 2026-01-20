參加Threads正妹揪夜唱！秒變屠龍騎士 他崩潰曝「包廂全裸經歷」

生活中心／綜合報導

一名女網友在「Threads」揪夜唱局。（圖／翻攝自「爆廢1公社」）

一名男網友在「Threads」報名參加「正妹」夜唱局，到場驚見主揪與照片判若兩人，且擅自叫來近40名男傳播「選妃」，甚至玩脫衣遊戲至全裸。結帳時女方試圖轉嫁傳播費，被抓包竟稱「數學不好」。女方事後發文反擊稱未強迫留人，雙方隔空交火，網友全看傻眼。

一名男網友日前深夜在「Threads」看到一名照片亮眼的女性發起KTV夜唱邀約，心想費用不貴又能拓展交友圈，便前往赴約。豈料一推開包廂門，原PO當場愣住，誤以為走錯房間，因為眼前的主揪與網路上光鮮亮麗的照片差距過大。更詭異的是，女主揪每見到新網友入場，劈頭第一句話便是「不好意思，我差比較多，我長很醜」，讓現場氣氛尷尬，甚至有幾名網友見狀立即藉故離開。

廣告 廣告

原PO進一步指控，在長達3小時的聚會中，女主揪在未事先告知的情況下，陸續叫了將近40名男傳播（男模）進包廂讓她「選妃」。期間為了配合她挑選男伴，眾人必須安靜等待，歡唱過程不斷被打斷。更誇張的是，女主揪隨後在包廂內玩起骰盅遊戲，輸家需脫掉一件衣物，最後甚至脫到一絲不掛，場面極度失控。結帳時，女主揪竟將原本屬於她的男傳播費用，試圖平均分攤給在場網友（原本7人，她僅算5人分攤），被原PO當場拆穿後，才推託是自己「數學不好」。

一名男網友在「Threads」報名參加「正妹」夜唱局，到場驚見主揪與照片判若兩人。（圖／翻攝自「爆廢1公社」）

面對指控，該名女主揪隨即發文反擊，列出3點聲明。首先，她強調關於外表的自嘲純屬個人風格，不該被渲染；其次，她承認有叫男傳播，但認為「叫男傳本身沒有錯」，且當下已告知若覺得不適合可離開，並未強迫任何人留下；最後關於費用爭議，她解釋當下確實看錯人數，經提醒後已立即更正，並無惡意佔便宜或逃避付款。

然而，原PO對此說法並不買單，再度發文砲轟女方根本是預謀犯案。他質疑女方一開始自貶長相就是為了打預防針，且叫來一批又一批的男傳播完全無視他人意願，「大家都得暫停配合妳，妳有道歉嗎？不是挑得很爽？」並認為女方是因為被拆穿把戲才裝傻。

這場「Threads夜唱羅生門」隨即在網路瘋傳，甚至被轉發到「爆廢1公社」，吸引超過萬人朝聖，網友紛紛留言調侃，「這已經不是坦克，是航空母艦等級了」、「見證了什麼叫點了傳播，來了傳說」、「想當屠龍騎士還得先付錢」。

更多三立新聞網報導

台海若開戰中國「命門」在這！解放軍認了：百座核電廠恐成肉靶

簽一國兩制宣言！陸配周滿芝替中共發展組織 無罪逆轉重判8年

21歲「大姐」遭囚900天餓死！母見屍冷血洗浴室 師慟：她瘦小常給麵包

高市早苗點名中國經濟脅迫 誓言備戰「台灣有事」

