參團旅遊不踩雷！ 觀光署傳授「SMART 5」撇步

為了迎接春節長假，不少家庭早已備妥預算準備出國犒賞一整年的辛勞。然而，近年旅遊糾紛層出不窮，從航班延誤、行程縮水到業者倒閉風險，處處考驗消費者的選擇。交通部觀光署特別製作「參團旅遊不踩雷，牢記SMART 5撇步」宣導短片，並針對時下流行的郵輪旅遊與低價促銷團，發布五大關鍵提醒，幫助國人聰明挑選旅遊產品。

核心指南：SMART 5 撇步保平安

觀光署建議消費者，不論是國內外旅遊，都應謹記以下五大原則，確保品質與保障：

選擇合法：確認業者具有旅行業執照。合法從業人員、領隊及導遊名單，皆可於觀光署專區核對。 善用參考價：民眾可至品保協會網站查詢每季旅行團「參考售價」，如選購大幅低於售價的產品，必須警覺是否包含「自費行程」、強迫購物或特殊的退費標準。 合約保障：購買團體或個別旅遊商品，務必簽訂「旅遊定型化契約」。簽約前須詳閱條款，確認商品內容符合需求。 金流追蹤：匯款繳費應確認帳戶為「旅行社公司戶」，而非員工個人帳戶，並主動索取並保存「代收轉付收據」。 事前準備：參加行說明會並閱讀須知，視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。

郵輪旅遊風潮：魔鬼藏在細節裡

針對日益盛行的郵輪旅遊，觀光署提醒消費者，郵輪的操作邏輯與一般國外旅遊大不相同，由於涉及國際郵輪規範，建議在刷卡付費前，務必先請旅行社提供下列完整資訊：

航程異動：包含航程變更、取消或延誤的補償與配套。 財務細節：包含解約之退費級距、船上設施與其相關額外費用。 憑證留存：民眾應主動將郵輪航程的廣告、文宣、行程表或說明會內容保存，作為日後若發生糾紛時釐清責任與求償的依據。

郵輪的操作邏輯與一般國外旅遊大不相同。（圖／AI生成）

國際警示與海外急難協助

在國外旅遊產品選購前，觀光署呼籲國人應至外交部領事事務局或大陸委員會（陸委會）查詢最新旅遊警示，除了確認護照效期是否在6個月以上，也建議在出發前完成「旅外國人動態登錄」或「國人赴陸港澳動態登錄」，以便駐外館處在急難發生時能即時提供協助。

求救有門：旅遊申訴與聯繫專線

觀光署強調，若民眾在旅遊過程中遇到糾紛或突發狀況，應善用官方資源：

旅遊諮詢：觀光署免付費專線0800-011765。 糾紛申訴：品保協會專線02-25995088。 海外急難：外交部全球免付費專線800-0885-0885；陸港澳地區則撥打02-23975589。

透過官方揭露的解散業者名單與詳盡的投保、簽約指南，觀光署期盼國人能在旅遊季中，玩得開心、更玩得安心。