參山處五大景點入選「台灣觀光100亮點」 展現山林人文與永續旅遊魅力

苗栗南庄老街人潮絡繹不絕，桂花巷飄香展現客庄人情味。（圖：參山處提供）

交通部觀光署參山國家風景區管理處轄內五大景點，新竹峨眉湖、苗栗南庄老街、谷關遊客中心暨入關博物館、福壽山農場與霧峰林家宮保第園區，入選「2025台灣觀光100亮點」名單，展現參山處推動山林人文觀光與永續旅遊的成果。

參山處表示，「台灣觀光100亮點」活動邁入第二屆，結合票選與專業評選，盤點全台最具代表性的景點與旅遊體驗，今年以「探索新風貌、體驗新旅遊」為主題，推動地方創生與永續旅遊結合。未來將配合觀光署「一區一特色」策略，強化中台灣觀光圈的品牌識別與國際能見度。

廣告 廣告

參山處處長曹忠猷指出，入選的五大亮點橫跨自然、生態與人文層面。峨眉湖以湖光山色與茶文化聞名；南庄老街展現客家聚落的生活風貌與美食魅力；谷關遊客中心結合溫泉文化與地熱生態，打造寓教於樂的山林探索體驗；福壽山農場以四季果香與高山花卉成為攝影秘境；霧峰林家宮保第園區則以百年建築展現台灣人文之美。

參山處指出，谷關遊客中心暨入關博物館以山林探索為主軸，館內展區呈現中橫公路生態脈絡與野生動植物特徵，戶外設有泡腳池與親魚體驗，兼具知識與休憩功能。

此外，參山處同步推出「梨享森活」活動（10月7日至12月21日），旅客只要至梨山、谷關遊客中心或指定店家集滿3點，即可兌換限量「水梨風味啤酒」。11月29日登場的「山谷燈光節」則以光影藝術結合谷關夜景，打造秋冬最浪漫的山林盛會，邀請遊客走進谷關，感受參山的自然與人文魅力。（張文祿報導）

◆中廣提醒您：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。