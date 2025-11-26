參山處山谷燈光節 泡湯、賞楓輕旅行

交通部觀光署參山國家風景區管理處將於本周六（11月29日）舉辦「2025山谷燈光節」點燈晚會，結合喔熊泡湯趣主題燈、原舞團表演與聖誕快閃互動，只要帶著手機拍照就能拍好拍滿，還能在夜晚安排谷關泡湯行程，享受燈景與溫泉的雙重療癒。適逢秋冬賞楓季，旅客可在夜間造訪谷關賞燈、泡湯取暖，再於隔日安排前往福壽山農場賞楓，將山城燈海、溫泉療癒與高山秋色串成同一趟旅程，打造「兩天一夜或三天兩夜更值得」的冬季輕旅行。

廣告 廣告

參山處曹忠猷處長指出，今年山谷燈光節邁入第五屆，11月29日下午6時將在谷關遊客中心暨入關博物館前的谷關公園舉行點燈音樂晚會，由在地泰雅原舞工坊開場，並邀請流浪盒子、卡尼特樂團與歌手陳華輪番演出，現場亦規劃展攤與節慶互動。燈飾以觀光署喔熊組長與泡湯元素結合，並延伸至谷關大街、牌樓與遊客中心周邊，營造夜間散步即可被燈海包圍的聖誕氛圍，旅客拍照打卡還能兌換限量好禮。

曹忠猷處長指出，來谷關泡湯還可參加交通部觀光署的「2025-2026台灣好湯溫泉美食投票抽好禮」活動(活動網址：https://reurl.cc/W8q11y)！該活動已於2025年11月5日開始至12月31日止，只要動動手指，就能為你心中最愛的溫泉美食投票，還有總值20萬合法溫泉標章旅宿的優質住宿券等你抽！