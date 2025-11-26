參山處推冬季最划算玩法 從谷關燈節一路賞楓到福壽山

〔記者歐素美／台中報導〕「2025山谷燈光節」谷關點燈晚會將於11月29日(週六)登場！交通部觀光署參山國家風景區管理處推薦旅客可在夜間造訪谷關賞燈、泡湯取暖，再於隔日安排前往福壽山農場賞楓，將山城燈海、溫泉療癒與高山秋色串成同一趟旅程，打造「兩天一夜或三天兩夜更值得」的冬季輕旅行。

參山處表示，今年山谷燈光節邁入第5屆，11月29日下午6時將在谷關遊客中心暨入關博物館前的谷關公園舉行點燈音樂晚會，由在地泰雅原舞工坊開場，並邀請流浪盒子、卡尼特樂團與歌手陳華輪番演出，現場亦規劃展攤與節慶互動，燈飾以觀光署喔熊組長與泡湯元素結合，並延伸至谷關大街、牌樓與遊客中心周邊，營造夜間散步即可被燈海包圍的聖誕氛圍，旅客拍照打卡還能兌換限量好禮。

參山處長曹忠猷指出，秋冬正是上山泡湯與賞楓的最佳時節，谷關遊客中心暨入關博物館與福壽山農場雙雙入選交通部觀光署「2026–2027台灣觀光100亮點」，旅客可規劃「夜賞燈、留宿泡湯，翌日再上山賞楓」的兩天一夜或三天兩夜行程，或順遊八仙山國家森林遊樂區體驗森林浴與步道探索，享受深呼吸後的清爽與靜謐。民眾泡湯還可參加交通部觀光署的「2025-2026台灣好湯溫泉美食投票抽好禮」活動！有總值20萬合法溫泉標章旅宿的優質住宿券等你抽！

