參山處迎國際踩線團 霧峰宮保第躍升文化與永續新亮點

▲國際踩線團與各貴賓於大花廳前合影。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手臺中市霧峰文化觀光協會，於12月6日接待多國旅遊踩線團，安排霧峰林家宮保第園區導覽、大花廳古裝體驗與傳統戲曲《郭華》演出等文化體驗，展示霧峰深厚的人文底蘊與近代史意義。本次踩線團以「文化交流 × 國際旅遊推廣」為核心，讓霧峰文化能量正式向國際市場亮相。

▲各國旅客體驗大花廳古裝，展現霧峰文化魅力。

參山處表示，霧峰具備歷史、建築、人文等多重文化層次，是中臺灣極具代表性的文化旅遊聚落。此次邀請來自德國、法國、巴西、日本、香港等地的國際朋友實地走訪，不僅有助提升霧峰的國際能見度，也可作為旅行社評估開發「霧峰文化旅遊」的實際依據。配合政府普發現金政策，參山處亦鼓勵國人將文化旅遊納入年末行程，走訪霧峰宮保第、光復新村、921地震教育園區等地，支持地方觀光與文化產業發展。

▲霧峰林家花園文化導覽，外賓專注聆聽歷史故事。

參山處長曹忠猷指出，本次行程特別導入永續旅遊理念，包括以步行導覽、低碳交通銜接、文化場域再利用、結合在地文化餐飲與表演藝術，讓旅客在深度文化體驗中實踐環境友善行動。透過國際踩線團的交流與曝光，可望進一步串聯霧峰與國際旅遊通路，帶動旅宿、文化展演、餐飲商圈等周邊產業鏈，形成兼具文化價值與永續精神的新型旅遊模式。

參山處強調，未來將持續與地方協會合作，推動文化旅遊商品化與國際行銷，並視需求規劃踩線與交流行程，讓霧峰的人文故事、宮保第建築美學與文化場域持續被更多國內外旅客看見。參山處將以永續旅遊為核心，打造更多跨文化、跨產業的合作機會，讓霧峰走向更寬廣的國際舞台。

更多活動詳情請至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw ）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。