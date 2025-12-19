參戰台北市長？林右昌：我個人沒任何參加2026選舉的規劃

林右昌說，他沒有任何參加 2026 大選的規劃。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨布局 2026 縣市首長大選，台北市長人選仍難產。民進黨選對會曾點名，民進黨前秘書長林右昌是活棋，外界關注是否參選台北市長。對此，林右昌今（19）日表示，「我個人並沒有任何參加 2026 大選的規劃，以及這樣子的想法」。

林右昌辭去民進黨秘書長後前往美國、以色列等地參訪，並於今日下午在 TIA 名人講堂「世界變局下的台灣─我在美國與以色列的第一線觀察」舉辦專題演講。

林右昌於會前受訪，被問及是否有意願參選台北市長時表示，他這陣子以來，關注包括全社會防衛韌性、城市韌性，以及高科技產業的發展；此外，也包括 AI 世界之下，國家治理還有社會衝擊的課題。他認為，思索台灣的未來，是他現在最重要的工作，也是對自己的期許及目標。

廣告 廣告

至於選舉的事情，林右昌則說，非常謝謝大家的關心還有厚愛，很多人一直在幫他找選舉的工作，不過，「我個人並沒有任何參加 2026 大選的規劃，以及這樣子的想法」。他重申，最重要的還是思索台灣的未來，謝謝大家的關心。

至於黨中央是否有徵詢？林右昌表示，他剛剛已經回答過，他這陣子以來不斷地在思考台灣的未來，也反思民進黨過去的執政。他說，這是身為一個政治人物應該做的工作，也是他現在最重要在想的事情。

媒體追問，若選對會徵召是否會推辭，或義不容辭？林右昌重申，他剛剛已經說過，他個人沒有任何參選的規劃還有想法。媒體再問，如果徵召也不會答應嗎？林強調，「我想我剛才國語應該講得很清楚。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批藍白彈劾賴清德「打假球」 民進黨：反獨裁卻不敢反習近平

嘆監委自掏腰包巡查很辛苦 李鴻鈞當卓榮泰面前講彈劾