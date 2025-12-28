參戰新北市長、黃國昌喊「讓學童吃熱騰騰營養午餐」？！行政院3年前政策早完成！綠議員譏：抄襲蘇貞昌政績，批黃「對地方事務不熟悉，令人不齒」

民眾黨主席黃國昌昨（27日）宣布參戰2026新北市長選舉，並提出「熱騰騰營養午餐」政見。不過，早在3年前（2022年），前行政院長蘇貞昌就已經完成此政策，且台灣多地方縣市，如苗栗、嘉義、花蓮等地方政府，早已推動「偏鄉中央廚房」計畫，由教育部組成工程專業輔導團隊，建置以人為本的現代化中央廚房，穩定及保障學校午餐供餐品質。

民眾黨昨日於新北市舉行造勢活動，黃國昌宣布正式參戰2026新北市長，並提出「熱騰騰營養午餐」政見，承諾他當選新北市長之後，新北市學童都能吃到「熱的營養午餐」。

廣告 廣告

不過，早在2022年，時任行政院長蘇貞昌任內，就已經投入超過60億元，補助各地政府，規劃全國123間中央廚房的新建和擴建，升級送餐車隊、容器、溫控系統等，讓大學校的中央廚房煮給小學校，建立「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」的供應網。

行政院2021年4月1日宣布，由教育部與行政院農業委員會合作，偕同各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，由教育部組成工程專業輔導團隊，建置以人為本的現代化中央廚房，除統一軟硬體管理，食材採購也更具經濟規模，可穩定及保障學校午餐供餐品質，同時兼顧在地多元，減輕行政負擔。2022年，行政院舉行學校午餐廚房政策全國記者會，時任行政院長蘇貞昌指出，在政府支持下，共有1312所偏鄉學校、24萬孩子營養午餐獲改善。

對此，民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，蘇貞昌推動的政策多年執行下來，目前沒有聽說全國哪裡有學校吃到冷的營養午餐。他批評，「黃國昌提出這樣質疑性的政見，對新北市府辛苦的公務員不公平」。

民進黨新北市議員石一佑也直指，黃國昌抄襲3年前蘇貞昌擔任行政院長時期政策。石一佑表示，好的政見應該認可與讚賞，「但黃國昌在擔任立委後即不斷抨擊執政黨外，竟在宣布參選新北市長首日起手式就抄襲蘇貞昌先前政績，顯見對地方事務不甚熟悉，讓人哄堂大笑且令人不齒」。

（圖片來源：YouTube＠民眾之聲、三立新聞）

更多放言報導

黃國昌選新北市？周玉蔻諷「不可能由藍白合提名參選」：為什麼演得人模人樣？...網友：情勒國民黨換取政治利益

每天都說一個謊？去年才信誓旦旦說「未來絕不參選」...李四川昨表態「當然參加初選」今又急轉彎「沒有宣布」