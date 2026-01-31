參戰新北暖身 李四川突談內湖夜櫻季網嗨喊「未來市長」 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

2026選戰將近，各陣營動態皆受外界矚目，民進黨已推出立委蘇巧慧角逐新北市長大位，台北市副市長李四川也是備受外界關注人選。李四川今（31）日突發文對內湖樂活夜櫻季表達看法，「有花的城市，才有品味」，指稱自己住在新北市，希望新北也會是一個更有花的城市。

內湖樂活夜櫻季於昨日正式展開，園區內寒櫻、八重櫻及吉野櫻將陸續綻放，預估2月9日至13日為最佳賞花時段。

李四川說，內湖樂活公園夜櫻季已開始，櫻花雖然只開了2成，但花蕾飽滿，春節前滿開，一定美艷，他並邀請大家搭捷運來賞夜櫻。他也分享幾張昨晚拍的夜櫻，更直言他住新北，希望那裏也會是一個更有花的城市。

此文一出引發外界聯想，眾多網友留言表示，「川伯最棒！新北需要您！」更有人說「唯一支持，川伯來新北」、「川伯新北市民需要您領導，為市民創造更多的資源開發建設，繁榮經濟市容更有競爭力，市民安居樂業，辛苦了！」另有網友贊同「未來新北市長川伯說的很好，有花的城市才有品味，歐洲就是如此，加油」，紛紛敲碗盼看見有花的新北。

照片來源：李四川臉書

