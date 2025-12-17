參戰新莊！吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱宣布參選

立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱宣布參選新北市新莊區議員。（圖／翻攝吳奕萱）

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今天（17日）宣布投入新北市第三選區（新莊）市議員選戰。吳奕萱表示，今年是她投入政治實務工作的第十年，自己在公共參與的路上，從志工、工讀到基層幕僚，政治履歷完整也熟悉市政與中央政策方針，她說新北市議會有許多優秀的前輩，但這個精銳團隊因席次不夠大，拼得很辛苦，希望她能加入，和大家一起翻轉舊版圖，為新北、為新莊人帶來更多進步的力量。

吳奕萱表示，今年是她投入政治實務工作的第十年，想讓沒被看見的需要成為政策。自己來自再普通不過的家庭，爸爸媽媽都是基層公務員，家族沒有任何人參與過政治。為了爭取更好的學習環境，高中、大學都北上求學，到如今在新北市扎根，讓新北成為她的新家鄉。

吳奕萱指出，自己在公共參與的路上，從志工、工讀到基層幕僚，每段履歷都是靠自己拼出來，和每個在新莊努力打拚的人一樣。從苗博雅競選團隊、民進黨台北市議員王威中辦公室、民進黨中央黨部文宣部歷練，學習傾聽多元意見，將需要轉化為政策，解決人民的困難。

吳奕萱續指，之後加入吳思瑤委員國會辦公室，參與教育、文化政策推動、推廣運動平權、負責跟騷法與性平三法等法案。她草擬法案，向衛福部保護司長溝通、遊說，促成兒少性剝削條例正式三讀通過「購買與販售同罪」條款。

吳奕萱指出，財劃法修正後，新北市每年將分得更多預算資源，這是新莊進步向前的關鍵時機。老新莊、新新莊的交匯，就像一個小小的台灣，多元的生命力，需要務實的文化、教育、交通和社福規劃，才能真正安心宜居。

吳奕萱說，自己熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算稱為蚊子館和煙火式撒幣。在新北市議會，有許多優秀的前輩，但這個精銳團隊因為席次不夠壯大，拼得很辛苦。她希望加入這個團隊，和大家一起翻轉舊版圖，能為新北、為新莊人帶來更多進步的力量。



