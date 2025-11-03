參戰雙11、普發萬元 行動支付加碼狂給40%

「普發萬元」碰上「雙11」大檔，不僅網購業者加大促銷力道，支付業者也全力搶攻商機。Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡於PChome 24h購物，消費滿萬元最高送1,350 P幣。悠遊卡公司攜手多家網購與遊戲娛樂業者，11月底前以悠遊付交易最高贈40%購物金或回饋券。LINE Pay陸續開通韓國樂天百貨掃碼支付，滿額最高享40%樂天禮券。

「全民普發現金」最快11月12日入帳，零售市場迎來一波購物潮，Pi拍錢包聯手玉山銀行與PChome 24h購物祭出好康。即日起至11月30日，以Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡，在PChome 24h購物站內交易拿1% P幣無上限、4%上限350 P幣，累積購滿8,000元加贈3% P幣，疊加指定連結辦卡新戶禮，網購滿1萬元最高領1,350 P幣，回饋率高達13.5%。

同時，Pi拍錢包與7-ELEVEN合作，11月5日至10日「7-ELEVEN Day購物節」期間，使用Pi拍錢包交易滿1,000元折100元，限量1萬份優惠，並限綁定玉山銀行、中國信託、台新銀行與聯邦銀行等信用卡。11月底前在小北百貨持Pi拍錢包結帳，單筆買滿300元加贈5% P幣，每人上限100 P幣。

悠遊卡公司加入「雙11」戰場，集結momo購物網、PChome 24h購物、91APP、寶雅線上買、博客來、環球Online……等電商與遊戲娛樂平台共同打造專屬福利。以悠遊付結帳不限金額贈5%回饋金，疊加月級挑戰的3%、新會員註冊當月的3%與週五會員日的2%，基本優惠就有10%。更有指定電商額外加碼，在寶雅線上買最高回饋40%，博客來回饋率高達30%。

LINE Pay瞄準「韓國旅遊」出擊，陸續開通韓國境內樂天百貨、樂天折扣購物中心、樂天購物中心……等56處據點，國人到韓國可直接以LINE Pay掃碼付款，明(2026)年1月底前每次交易都能獲得10% LINE POINTS，單筆購滿韓幣20萬元或40萬元，樂天百貨再加送等值韓幣2萬元、4萬元的商品禮券，加上信用卡回饋最高賺到40%。

