2026新北市長選舉逐漸升溫，台北市副市長李四川首度公開表態將參與國民黨內初選，並承諾一旦登記初選就會請辭副市長職務。李四川坦言近期民調給他很大壓力，但仍會等待黨內機制運作。同時，新北市副市長劉和然也有意爭取國民黨提名，認為黨內有許多優秀人才願意承擔責任是好事。而民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示，不論對手是誰，她的目標始終是爭取超過半數新北市民的認同。

參戰2026新北市！ 李四川：初選就辭副市長。（圖／TVBS）

李四川在接受節目專訪時首度鬆口表示將參加國民黨內及藍白合初選，並透露只要登記初選就會請辭副市長一職。李四川提到，很少跟台北市長蔣萬安談選舉的事情，「因為本來我就不喜歡選舉」。

民眾黨北市議員陳宥丞今日當面問李四川是否要「李安連線」？還是要回來照顧蔣萬安？李四川笑說，「他現在比我強多了，嚇嚇叫欸」。李四川也提到，「我本來答應他的是一年半的阿，現在double了阿，我並不是選舉的狀況，沒有選舉，照道理一年半也應該還給我，讓我退休。」

另一方面，同樣有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然表示：「新北市的服務範圍非常廣闊，國民黨有這麼多優秀的同志想要來承擔，我覺得這是一件非常好的事情。」他強調，承擔責任一定要深入了解新北市。

面對國民黨可能的對手人選，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則保持一貫立場：「我的面試官一直是400萬的新北市民，不管對手是誰目標從來都是設定爭取過半新北市民認同。」

