參拜四面佛撇步！他揭1類人可「逆時針拜」曝2禁忌

泰國四面佛是印度教三位一體神中的創造神：大梵天，又稱為「大梵天王」，在當地非常靈驗，台灣雙北地區也有不少四面佛像。不過參拜四面佛有許多需要注意的學問，像是拜的方法有分順、逆時針，針對的方向也不同，且願望實現後一定要還願，否則下次再拜就很難成真。





參拜四面佛順時針四個面，分別代表事業、人緣、財富、健康。（示意圖／民視新聞）

四面佛是源於泰國的神，但近年來在台灣各地業出現許多間專門供奉四面佛的神殿，而參拜順序、眉角也與一般台灣廟宇大不同。根據《三立新聞網》報導指出，從正面開始「順時針」繞行，分別代表事業、人緣、健康及財富，若達成一定要還願，否則下次再拜就很難有求必應。然而，信眾還願的方式也不少，有獻舞酬謝、準備鮮花水果，還有點七星燈，象徵北斗七星祈求改運消災。

民眾常以供奉鮮花還願，有些人甚至會請人獻舞來酬謝神恩。（示意圖／民視新聞）

四面佛神神殿人員王先生指出，「你在許的時候總不能講說我今天月收入是十萬，但是我要求到一百萬，這是太誇張了，不太可能的事情。不用還願的話，那下一次你去跟祂求可能就不會有了」，並提及另外一種參拜模式「如果說你覺得最近運勢不太好，你可以逆時針拜，有很多人講說，我今天月事來我可以拜嗎？當然可以，泰國的沒有說你是月事來不可以拿香」。參拜信眾準備供品時，常以水果、鮮花為主，有些人也會以獻舞方式來酬謝神恩。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：四面佛參拜方向藏內幕！他揭1狀況可「逆時針拜」點名2大忌：下次恐失靈

