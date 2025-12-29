參拜萬和宮、辦公室開箱宣示選戰起跑 何欣純：我是台中市民的市長 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026台中市長之爭選情升溫，民進黨參選人、立委何欣純今（29）邀集台中市24位民進黨議員共同參拜萬和宮，並開幕市政辦公室，宣示2026選戰起跑，也是全國所有候選人中，第一個成立市政辦公室。她表示，她與台中隊都準備好了，將要做「台中市民的市長」，解決市民問題、讓台中邁向國際城。

何欣純表示，台中市這幾年來在治安、食安、非洲豬瘟、垃圾廚餘等問題上，讓市民有「不安心感」。故她要讓市民先能安居樂業，無論是在生活、文化等方面，要穩定，才能往國際化發展。

何欣純說，她是來做「市民的市長」，市民的事就是她的事情，要承擔台中城市發展，就要面對問題、解決問題。她也提到，除了透過市政辦公室舉辦各種演講、活動，讓市民了解她對市民承諾之外，也會跟市議會黨團、黨部同心協力，讓大台中開創新局。

何欣純並透露，她是海線媳婦、第一份工作則在山線，希望現在從南屯開始；至於競總設立何處，她仍在規劃，但盼每一區都有亮點、每一區都能均衡發展，成為人民宜居中心。

「我不會一竿子打翻前朝政策」何欣純說，好的政策、受市民肯定的如老人年金、全民野餐日，她會延續，但若有不好的也會檢討精進，她並點名超巨蛋選址問題、定位問題，以及台中購物節、物調券等都需要再研議。

至於台中市是否再現藍白合、影響選情？何欣純認為，從過去到現在都不能否定藍白合作，但「合不合，是他們的事」，她會用開闊心胸、積極勤跑基層，從根、從本、從人民心聲，獲得市民肯定，並贏回台中。

